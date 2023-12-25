Мир 25 декабря 2023, 14:42 Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на заседание ЕАЭС Kremlin Pool/Global Look Press

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В Санкт-Петербурге приземлился самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщило БелТА.

Александр Лукашенко прилетел в Пулково. Его встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. За почетным гостем в аэропорт подъехал черный представительский Aurus.

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Заседание Высшего ЕАЭС откроется 25 декабря, в нем также планировали принять участие президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии подведут итоги российского председательства в 2023 году, передадут эти полномочия Армении, обсудят дальнейшую интеграцию и подпишут декларации о развитии объединения.

До конца года президент России примет участие в неформальном саммите СНГ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что он пробудет в Санкт-Петербурге два дня.