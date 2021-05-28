Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, где встретится с главой Российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков раскрыл повестку встречи Путина и Лукашенко. По его словам, она в основном экономическая. Песков отметил, что российская сторона ожидает от белорусского лидера детального рассказа о ситуации с самолетом Ryanair и задержанной россиянке Софии Сапеге.

23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщения о взрывном устройстве. На борту находились бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Протасевича арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. Сапегу также отправили на два месяца в СИЗО.

Этот случай вызвал широкий резонанс на Западе. Некоторые страны ЕС и несколько крупных европейских авиаперевозчиков ввели против Белоруссии санкции.