Мир 26 марта 2024, 12:28 Лукашенко приказал жестко пресекать провокации на границе Белоруссии Лукашенко потребовал пресекать провокации на границе Белоруссии военным путем РИА «Новости»

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Белорусские пограничники должны жестко пресекать любые провокации на государственной границе, включая полное уничтожение нарушителей. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко в ходе проверки боевой готовности военных частей в Ошмянском районе.

Он подчеркнул, что любое нарушение на государственной границе со стороны сопредельных повлечет за собой военный ответ.

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«Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать», — заявил Лукашенко в беседе с журналистами.

В конце февраля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военные республики готовы к ударам по всем воздушных целям, нарушающим воздушную границу республики.

Руководитель ведомства добавил, что с августа 2023 года белорусские пограничники пресекли шесть попыток нарушения воздушного пространства республики. В частности они поднимали боевую авиацию и приводили в боевую готовности зенитно-ракетные войска.