Лукашенко приказал закрыть границы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился закрыть границы страны. Об этом написало агентство БелТА.

На совещании по вопросам ситуации на границе Белоруссии Лукашенко приказал силовикам закрыть «каждый метр границы».

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — сказал он.

Лукашенко заявил, что эти меры нужны, чтобы народ Белоруссии чувствовал себя спокойно, написали «Известия».

«Он [народ] должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить», — сказал президент.