Лукашенко пригрозил закрыть границы для европейских товаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и спецслужбам донести до Европы мысль об ответе в случае новых санкций. Об этом политик заявил на встрече с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном. Запись беседы показал телеканал CTV.

«Я сегодня министру иностранных дел поручил, премьер-министру, спецслужбам: доведите до них реальные факты и перспективы», — сказал Лукашенко.

Он намекнул, что Белоруссия может закрыть границы для европейских товаров.

«Хотят они через Средиземное море товары возить на восток — в Россию, Китай, — пусть возят», — пояснил глава государства.

Сам он считает, что тем самым защитит белорусов.

«Мы вынуждены будем отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство», — добавил Лукашенко.

Евросоюз ввел санкции против ряда белорусских чиновников и бизнесменов, а также в отношении нескольких предприятий после президентских выборов в республике, за которыми последовали массовые протесты и их жесткий разгон.

Под европейскими санкциями находится сам Лукашенко, а также его старший сын Виктор.

В апреле Белоруссия запретила ввоз товаров Liqui Moly, автомобилей Škoda и косметики Nivea. В январе эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею из-за его проведения в республике. В итоге чемпионат перенесли.