Лукашенко пригрозил Западу закрытием границ

Ограничительные меры против Белоруссии могут обернуться закрытием границ под Брестом и Гродно. В итоге грузы из западных стран не смогут попасть в точку назначения. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Более матерые страны понимают, что с Белоруссией не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно — и немецкие грузы не смогут так легко попасть на восток», — привело слова Лукашенко БелТА.

Президент отметил, что более слабым странам Прибалтики дали команду действовать против Белоруссии.

«Им дали команду „фас“, они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — подчеркнул Лукашенко.

По словам главы государства, его не беспокоит власть, просто он хочет, чтобы страну не порезали на куски альтернативные силы.

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: „Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть“. Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это», — заключил президент.

Ранее глава Литвы Гитанас Науседа сообщил, что власти Литвы, Эстонии и Латвии решили объявить санкции против Белоруссии. Они составили черный список, куда включили около 30 человек. Въезд на территорию этих стран закрыли не только для белорусских чиновников, но и для самого Лукашенко.