Лукашенко пригрозил закрыть небо Белоруссии для украинских самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет принимать самолеты из Украины в отместку за запрет Киева в отношении пролетов белорусских лайнеров. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого».

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — заявил президент Белоруссии.

Украина запретила белорусским самолетам пролетать в воздушном пространстве Незалежной после скандала вокруг принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. Это произошло 23 мая. Пассажирский лайнер летел рейсом Афины — Вильнюс, но из-за сообщения о минировании было принято решение экстренно сажать самолет в минском аэропорту. Угроза не подтвердилась, но на борту оказался бывший главред экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали вместе с девушкой, россиянкой Софьей Сапегой, летевшей вместе с ним.

Европейские страны после этого запретили своим авиакомпаниям совершать полеты через Белоруссию. А позже запретили и белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС.

Накануне в Верховной раде призвали разорвать дипломатические отношения Украины с Белоруссией.