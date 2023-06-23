Мир 23 июня 2023, 01:58 Лукашенко пригрозил увольнением правительству Лукашенко пригрозил увольнением правительству за невыполнение показателей роста экономики РИА «Новости»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал уволить правительство в случае невыполнения запланированных показателей экономического роста по итогам текущего года. Об этом он заявил на заседании кабинета министров, видео со встречи опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

Во время заседания президент обратился к премьер-министру Роману Головченко. Он попросил политика не обижаться, если показатели не будут выполнены вовремя.

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«Не выполните в этом году показатели <…>, первыми — вы и первый вице-премьер — уходите в отставку», — заявил глава Белоруссии.

Он добавил, что за дела чиновникам даются «ордена, награды», а если «не выполнили — надо по-мужски поступить».

В ходе совещания Лукашенко доложили, что в период с января по май 2023 года ВВП страны вырос на 0,9% по сравнению с тем же временным отрезком 2022 года. По мнению президента, это «слабый задел» даже за полгода.

Ранее белорусский лидер заявил, что сам потребовал от России разместить в его стране ядерное оружие. Он отметил, что в случае агрессии против Белоруссии, ответ не заставит себя ждать.