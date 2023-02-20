Мир 20 февраля 2023, 11:30 Лукашенко пригрозил потенциальным агрессорам Президент Белоруссии Лукашенко: в случае любой агрессии ответ будет быстрым и жестким

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Белоруссия примет обновленную Концепцию национальной безопасности и покажет миру, что жестко ответит на любую угрозу. Президент республики Александр Лукашенко сказал об этом на заседании Совета безопасности, сообщило БелТА.

Он призвал сделать концепцию публичной, чтобы прямо и открыто заявить о приоритетах страны в области безопасности. Александр Лукашенко заявил, что важно показать мировому сообществу прозрачность политики и надежность Белоруссии как ответственного союзника.

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«Наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии ответ станет быстрым, жестким и адекватным», — сказал президент.

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Действующую версию Концепции национальной безопасности Белоруссии приняли в 2010 году. Александр Лукашенко объяснил, что она осталась актуальной и показала эффективность, когда смогла противостоять «политическому терроризму» извне, но пришло время адаптировать ее под нынешние реалии. Он сказал, что на международную повестку вернулась гонка вооружений, национализм и неофашизм, сохранились проблемы нелегальной миграции, унификации и угрозы традиционным ценностям.

Александр Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия при поддержке России может запустить производство штурмовиков МиГ-25. Она уже создает комплектующие для МС-21 и Sukhoi Superjet.