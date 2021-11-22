Лукашенко пригрозил Польше в связи с возможным закрытием границ

Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на заявление Польши о закрытии границ со страной. По его словам, такое решение повлечет за собой серьезные последствия. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на БелТА.

Лукашенко отметил, что если польские власти все же решатся на закрытие границ, то у них не будет возможности вести диалог с Россией, Китаем и другими странами востока. Лукашенко заявил, что через Донбасс сделать это вряд ли получится.

«Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем», — заявил белорусский политик.