facebook_pixel
    27 августа 2020, 14:10

    Лукашенко пригрозил отменить отсрочку от армии студентам, которые участвуют в протестах

    Нина Петлинова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил студентам, которые принимают участие в акциях протестов. Он предупредил, что тех, кто не хочет учиться, лишат отсрочки от армии и отправят защищать страну, которая сейчас находится в опасности.

    Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время совещания в Минске. Его слова процитировало БелТА.

    Президент прокомментировал политические призывы, с которыми к студентам обращаются те, кто пытается расшатать политическую обстановку в стране. Он отметил, что власти доведут до руководства вузов «ту информацию, которую должны довести», и напомнил, что именно они отвечают за ситуацию в своих учебных заведениях.

    Лукашенко также напомнил, что студентам дают отсрочку от службы в армии на то время, пока они учатся.

    «Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», — заявил президент.

    Он отметил, что понимает — за эти слова его начнут обвинять в запугивании студентов армией. Он подчеркнул, что это не так.

    Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону

    Александр Лукашенко.

    Он отметил, что с этим предложением к нему обратился министр обороны республики, который попросил разрешения забирать в армию тех студентов, которые не хотят учится. В ответ на это Лукашенко заявил, что они еще «за парты не сели», а значит обсуждать этот вопрос рано. Однако Лукашенко подчеркнул, что это — один из вариантов, в котором нет ничего несправедливого или незаконного.

    Новости SMI.FM