Лукашенко пригрозил отменить отсрочку от армии студентам, которые участвуют в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил студентам, которые принимают участие в акциях протестов. Он предупредил, что тех, кто не хочет учиться, лишат отсрочки от армии и отправят защищать страну, которая сейчас находится в опасности.

Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время совещания в Минске. Его слова процитировало БелТА.

Президент прокомментировал политические призывы, с которыми к студентам обращаются те, кто пытается расшатать политическую обстановку в стране. Он отметил, что власти доведут до руководства вузов «ту информацию, которую должны довести», и напомнил, что именно они отвечают за ситуацию в своих учебных заведениях.

Лукашенко также напомнил, что студентам дают отсрочку от службы в армии на то время, пока они учатся.

«Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», — заявил президент.

Он отметил, что понимает — за эти слова его начнут обвинять в запугивании студентов армией. Он подчеркнул, что это не так.

Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону Александр Лукашенко.

Он отметил, что с этим предложением к нему обратился министр обороны республики, который попросил разрешения забирать в армию тех студентов, которые не хотят учится. В ответ на это Лукашенко заявил, что они еще «за парты не сели», а значит обсуждать этот вопрос рано. Однако Лукашенко подчеркнул, что это — один из вариантов, в котором нет ничего несправедливого или незаконного.