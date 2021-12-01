Лукашенко пригрозил остановить транзит российского газа в Европу

Александр Лукашенко заявил, что остановит транзит газа через Белоруссию в Европу в случае закрытия польско-белорусской границы. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?», — высказался президент Белоруссии.

В середине ноября Лукашенко уже грозился, что перекроет трубопровод «Ямал-Европа». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на это, заявив, что Лукашенко не согласовывал подобные угрозы с Кремлем и заверил, что Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам газа в Европу, добавила Lenta.ru.