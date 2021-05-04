Лукашенко пригрозил ЕС проблемами из-за санкций против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу за санкции против страны. Он заявил, что если европейцы хотят проблем — они их получат.

«Просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями [против Белоруссии], они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Но вас попрошу: дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях», — передал слова президента Telegram-канал «Пул первого».

Речь идет о тех предприятиях, которые находятся на территории Белоруссии. Лукашенко намерен посмотреть на их работу. При этом он подчеркнул, что без ответа ничего не должно оставаться. Глава белорусского государства также добавил, что не понимает, для чего эти санкции вводятся.

«И мы с вами, и весь народ, мы хотим жить в своей стране, мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать», — сказал он.

В конце апреля Александр Лукашенко предложил ряд полномочий президента отдать правительству страны.