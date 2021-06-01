Лукашенко пригласил представителей ЛНР задать вопросы Протасевичу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители самопровозглашенной ЛНР могут приехать в Минск и задать вопросы задержанному журналисту Роману Протасевичу. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Милости просим к нам, задайте», — сказал Лукашенко.
1 июня Генпрокуратура Луганской республики попросила Белоруссию «предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР».
На прошлой неделе ведомство завело в отношении Протасевича уголовное дело. Генпрокуратура считает, что бывший главный редактор Telegram-канала Nexta воевал в Донбассе на стороне Киева. Белоруса обвиняют в деятельности террористической организации, применении оружия массового поражения и геноциде.
«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры», — заявила представитель луганской прокуратуры.
По данным ведомства, в 2014–2015 годах Протасевич принимал участие в боевых действиях в составе украинского добровольческого батальона «Азов».