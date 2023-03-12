Мир 12 марта 2023, 21:16 Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Иран с первым за 17 лет официальным визитом РИА «Новости»

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Вечером 12 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Иран, сообщила пресс-служба главы государства. Лидеры двух стран проведут переговоры, подпишут комплексную «дорожную карту» всестороннего сотрудничества и обсудят ряд других вопросов.

Самолет президента приземлился в аэропорту Мехрабад. Лукашенко запланировал встречу со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, вице-президентом Мохаммадом Мохбером, верховным лидером Али Хаменеи и главой Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом.

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Лукашенко и Раиси обсудят двусторонние отношения и сделают упор на развитие торгово-экономического сотрудничества Ирана и Белоруссии. Встречу проведут как в узком, так и в расширенном составах. Стороны затронут темы сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Политики уделят внимание и ситуации в мире и регионе в частности.

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Белорусский президент трижды бывал с официальными визитами в Иране. По информации БелТА, в последний из них состоялся 17 лет назад.

Республика выдержала экзамен на экономическую устойчивость, рассказал президент Белоруссии во время выступления в Совете министров. По словам Лукашенко, страну не сможет сломить никто.