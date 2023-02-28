28 февраля 2023, 17:52
Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай
БелТА: Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в КНР. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пекина, сообщило БелТА.
В рамках визита запланировали переговоры Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Они пройдут как в узком, так и в расширенном составе. Кроме того, состоятся встречи белорусского лидера с высшими должностными лицами Китая, главами ведущих корпораций.
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По данным агентства, итогом визита станет подписание большого пакета документов, направленных на программу взаимодействия двух стран на ближайшие 5-10 лет. В их числе — совместная декларация о стратегическом партнерстве.
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Ранее Лукашенко опроверг планы по присоединению Белоруссии к России. Он подчеркнул, что именно крепкие связи двух стран стали поводом для появления таких слухов. По словам белорусского президента, республика является независимым суверенным государством.
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