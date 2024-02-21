Мир 21 февраля 2024, 09:54 Лукашенко прибудет на открытие «Игр будущего» в Казани Президент Белоруссии Лукашенко посетит «Игры будущего» в Казани РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию и поучаствует в открытии международного турнира «Игры будущего». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Президент [Белоруссии] по приглашению российского коллеги сегодня посетит церемонию открытия международного турнира „Игры будущего“», — указали в издании.

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На мероприятии атлеты покажут свое мастерство в необычных видах спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии. Состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта.

В Россию 21 февраля прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На «Игры будущего» в Казань приедут и представители других государств. Организаторы мероприятия ожидают главу Киргизии Садыра Жапарова, лидера Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Известно, что на «Играх будущего» будут выступать спортсмены из разных государств, в том числе из Китая.