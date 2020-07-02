Лукашенко предупредили о возможном захвате со стороны Польши

С Лукашенко давно работает группа людей, которая подбивает Минск пойти на сближение с Западом.

«А вот не в его ли сторону делается сейчас жест? Трамп вообще может не думать про Белоруссию и не знать ничего про Лукашенко, но поляки-то думают про Белоруссию и знают про Лукашенко», — сказал Михеев.

Президент Белоруссии недавно заявил, что прочел сценарий «цветной революции». По словам политолога, в нем много тумана. Вскоре пошли разговоры, что в Польшу может быть переброшена часть войск, которые Трамп собирается выводить из Германии.

«Но пока не понятно, будет он выводить их, не будет, но тем не менее это привет нашему союзнику Александру Григорьевичу», — объяснил Михеев.

Большая политика связана с большими рисками, напомнил он. Поэтому не стоит забывать, что при желании Варшава «прибрала бы Белоруссию к рукам запросто», если бы американцы ей в этом помогли.

«И не надо здесь никаких иллюзий питать по поводу того, что сейчас другие времена, что сейчас это невозможно — все возможно», — заявил Михеев.

Он напомнил, что поляки радовались происходящему на Украине.