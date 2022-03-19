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    19 марта 2022, 13:43

    Лукашенко предупредил Украину о капитуляции, если она не договорится с Россией

    Александр Иванов

    Сейчас у властей Украины есть последняя возможность достойно выйти из сложившейся ситуации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Он подчеркнул, что украинским властям нужно цепляться за этот шанс.

    Лукашенко предупредил Украину о капитуляции, если она не договорится с Россией

    «Сейчас единственный момент, чтобы Украина могла достойно выйти из создавшегося положения. Если он будет утрачен, его сложно будет вернуть», — подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

    По его словам, если Украина не договорится с Россией, то подпишет акт о капитуляции. «Это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина с Россией — подпишет акт о капитуляции», — сказал президент Белоруссии.

    Он добавил, что Украине нужно цепляться за предоставляемые возможности. Лукашенко обратил внимание, что это будет выгодно для всех сторон — и для самой Украины, и для России, и Белоруссии.

    «Главное — мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора», — заключил политик.