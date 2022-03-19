Лукашенко предупредил Украину о капитуляции, если она не договорится с Россией

Сейчас у властей Украины есть последняя возможность достойно выйти из сложившейся ситуации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Он подчеркнул, что украинским властям нужно цепляться за этот шанс.

«Сейчас единственный момент, чтобы Украина могла достойно выйти из создавшегося положения. Если он будет утрачен, его сложно будет вернуть», — подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

По его словам, если Украина не договорится с Россией, то подпишет акт о капитуляции. «Это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина с Россией — подпишет акт о капитуляции», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что Украине нужно цепляться за предоставляемые возможности. Лукашенко обратил внимание, что это будет выгодно для всех сторон — и для самой Украины, и для России, и Белоруссии.

«Главное — мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора», — заключил политик.