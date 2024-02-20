Мир 20 февраля 2024, 11:51 Лукашенко предупредил об опасности для Молдавии и Грузии со стороны НАТО Лукашенко: Молдавию, Грузию, Сербию могут втягивать в НАТО по сценарию Украины Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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В НАТО начнут втягивать Молдавию, Грузию, Сербию по сценарию Украины. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало РИА «Новости».

«Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции — это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины», — подчеркнул он.

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Белоруссия, как отметил Лукашенко, находится в центре затянувшегося крупного военно-политического кризиса. Активность коллективного Запада будет только нарастать, заверил он.

Соединенные Штаты и их союзники продолжат расширять НАТО. Лукашенко добавил, что почти все европейские лидеры превратились в американских подданных.

Также лидер республики предупреждал, что оппозиция Белоруссии собирается присоединить российские западные земли. Они уже беседуют с Западом на эту тему.