Лукашенко предупредил о «пакостях» западных стран перед выборами в России

Разведка Белоруссии перехватила разговор между абонентами из Берлина и Варшавы, где они обсуждали готовящиеся провокации перед региональными выборами в России. С таким заявлением на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщило БелТА, он пообещал передать все материалы российским спецслужбам.

«Вот цитата: „Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России“. То есть они знают, что в России выборы и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль», — прокомментировал запись спецслужб Лукашенко.

Он попросил Мишустина передать все материалы директору ФСБ Александру Бортникову и руководителю службы внешней разведки Сергею Нарышкину, чтобы они помогли выяснить, кто стоит за этими разговорами.

«Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо», — пообещал Лукашенко.

Он отметил, что в разговоре также упоминалась и Белоруссия, из чего можно сделать вывод, что спокойной жизни от Запада Минск не увидит. Лукашенко подчеркнул, что страна намерена отстоять свою независимость и не позволит диктовать ей условия.

Ранее, рассказывая про этот же перехваченный разговор, Лукашенко заявил, что информация об отравлении Алексея Навального была фальсификацией, а канцлера Германии Ангелу Меркель ввели в заблуждение, представив ей неверные факты, чтобы она выступила со словами в адрес России. «Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — пожаловался Лукашенко.

В минувшую среду, 2 сентября, власти Германии объявили, что специалисты лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы вещества из группы «Новичок». Меркель заявила, что ждет комментария от России.

Сегодня Дмитрий Песков отметил, что заявления Берлина пока не подкреплено никакими документами, как того требует протокол. Он напомнил, что проведенные в России анализы не выявили в организме Навального никаких токсических веществ. При этом он отметил, что Москва готова к полноценному сотрудничеству.

Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Он возвращался из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске и передали пассажира медикам. Два дня Навальный без сознания провел в местной больнице, после чего его перевели в берлинскую клинику «Шарите».