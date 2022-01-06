Лукашенко предсказывал бунт в Казахстане

Проходящие в Казахстане протесты предсказывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Глава государства похвалил государственные СМИ, которые, по его мнению, четко разобрали причины нынешней ситуации в Казахстане.

«А я предупреждал, что так будет, вот оно и происходит. Но пока еще даже не середина. Мы не знаем, что нас ждет, но должны быть готовы ко всему. Вот такой парадокс. Нужно держать нос по ветру и чувствовать ситуацию», — заявил Лукашенко.

Он заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным о событиях в Казахстане. Больше всего Лукашенко беспокоит то, что волнения были точно спланированы.

«Там между городами больше тысячи километров, а все произошло синхронно. Было вмешательство извне. В Нур-Султане тоже пытались захватить аэропорт, потому что знают, что туда приземлятся силы ОДКБ. Благо что в 40 километрах от столицы есть военный аэродром», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко раскрыл личности погромщиков. По его словам, в основном это «урки, осужденные, обиженные».