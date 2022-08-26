Лукашенко предрек Европе конец изобилия

Период изобилия закончился, и теперь Европе «придется платить по счетам и на всю катушку», заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он призвал европейцев жить и сотрудничать с Россией и Белоруссией, и тогда США «исчезнут с радаров».

«Будущее Европы — только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать — и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся», — процитировало издание «Sputnik Беларусь» главу государства.

По словам Лукашенко, сейчас идет переформатирование мира. Чтобы пройти через это переустройство, «надо раздеваться, напрягаться и работать». Президент Белоруссии напомнил, что пандемия, локдауны и ввязывание в украинский конфликт сказались на состоянии Европы.

Ранее глава Белоруссии высказался о статусе республик Донбасса. По его словам, страна де-факто признала независимость ЛНР и ДНР. Лукашенко заявил о готовности официального признания этих территорий в случае необходимости. Пока такой надобности не было, подчеркнул белорусский лидер.