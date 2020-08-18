Лукашенко предостерег протестующих от создания «санитарного кордона» с Россией

Так он напомнил о пожелании общественников Литвы выстроиться в «цепь солидарности» от Вильнюса до Киева. По словам Лукашенко, это будет живая демонстрация того, что между Россией и Западом появится кордон.

«Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу», — подчеркнул Лукашенко.

Как напомнило БелТА, ранее белорусский лидер поручил министерству обороны, КГБ и генеральному прокурору не допустить участия граждан в выстраивании живой цепи.

«Они хотят выстроить „ланцуг“ (цепь, — прим.ред.) от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что подобное было после распада Советского Союза, когда республики Прибалтики вместе с Украиной и Белоруссией пытались создать Балто-Черноморский регион.

Все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести Александр Лукашенко Президент Белоруссии.

Прибалтийские активисты запланировали провести акцию «живая цепь» 23 августа. Она начнется на Кафедральной площади Вильнюса. Участники намерены выстроиться вдоль трассы Минск до контрольно-пропускного пункта на границе между Литвой и Белоруссией. Таким образом жители прибалтийской республики намерены поддержать участников акций протестов в Белоруссии.

Несанкционированные протесты начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Первые дни акции перерастали в беспорядки и противостояние с сотрудниками ОМОН.

В результате правоохранители задержали более шести тысяч человек, несколько сотен участников, в том числе 120 сотрудников милиции, получили травмы. Как заявил сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, в больницах остаются 158 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.

В минувшую пятницу задержанных начали отпускать из изоляторов. По данным Генеральной прокуратуры, под административным арестом остались 122 человека.

С жалобами на необоснованное насилие со стороны силовых структур в Следственный комитет Белоруссии обратились более 700 человек. Более сотни жалоб поступило от сотрудников милиции — они обвинили участников несанкционированных акций в избиениях и повреждении имущества. Ведомство начало проверку по всем случаям.

Сегодня рабочие крупных промышленных предприятий Белоруссии остановили работу и начали забастовку. Они потребовали прекратить насилие, наказать силовиков, избивавших граждан, а также отставки действующего президента страны и проведения новых выборов.

Первоначально Лукашенко заявил, что нового голосования не будет. Однако после он не исключил проведения повторных выборов, но только после принятия новой Конституции.