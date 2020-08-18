Лукашенко предостерег протестующих от создания «санитарного кордона» с Россией
Так он напомнил о пожелании общественников Литвы выстроиться в «цепь солидарности» от Вильнюса до Киева. По словам Лукашенко, это будет живая демонстрация того, что между Россией и Западом появится кордон.
«Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу», — подчеркнул Лукашенко.
Как напомнило БелТА, ранее белорусский лидер поручил министерству обороны, КГБ и генеральному прокурору не допустить участия граждан в выстраивании живой цепи.
«Они хотят выстроить „ланцуг“ (цепь, — прим.ред.) от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что подобное было после распада Советского Союза, когда республики Прибалтики вместе с Украиной и Белоруссией пытались создать Балто-Черноморский регион.
Все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привестиАлександр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии.
Прибалтийские активисты запланировали провести акцию «живая цепь» 23 августа. Она начнется на Кафедральной площади Вильнюса. Участники намерены выстроиться вдоль трассы Минск до контрольно-пропускного пункта на границе между Литвой и Белоруссией. Таким образом жители прибалтийской республики намерены поддержать участников акций протестов в Белоруссии.
Несанкционированные протесты начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Первые дни акции перерастали в беспорядки и противостояние с сотрудниками ОМОН.
В результате правоохранители задержали более шести тысяч человек, несколько сотен участников, в том числе 120 сотрудников милиции, получили травмы. Как заявил сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, в больницах остаются 158 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.
В минувшую пятницу задержанных начали отпускать из изоляторов. По данным Генеральной прокуратуры, под административным арестом остались 122 человека.
С жалобами на необоснованное насилие со стороны силовых структур в Следственный комитет Белоруссии обратились более 700 человек. Более сотни жалоб поступило от сотрудников милиции — они обвинили участников несанкционированных акций в избиениях и повреждении имущества. Ведомство начало проверку по всем случаям.
Сегодня рабочие крупных промышленных предприятий Белоруссии остановили работу и начали забастовку. Они потребовали прекратить насилие, наказать силовиков, избивавших граждан, а также отставки действующего президента страны и проведения новых выборов.
Первоначально Лукашенко заявил, что нового голосования не будет. Однако после он не исключил проведения повторных выборов, но только после принятия новой Конституции.