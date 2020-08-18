facebook_pixel
    18 августа 2020, 00:46

    Лукашенко предостерег протестующих от создания «санитарного кордона» с Россией

    Анатолий Минкин

    Поддержка участников протеста в Белоруссии другими странами может превратить страну в «санитарный кордон», который отгородит Россию. Москва может на это серьезно отреагировать. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Так он напомнил о пожелании общественников Литвы выстроиться в «цепь солидарности» от Вильнюса до Киева. По словам Лукашенко, это будет живая демонстрация того, что между Россией и Западом появится кордон.

    «Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу», — подчеркнул Лукашенко.

    Как напомнило БелТА, ранее белорусский лидер поручил министерству обороны, КГБ и генеральному прокурору не допустить участия граждан в выстраивании живой цепи.

    «Они хотят выстроить „ланцуг“ (цепь, — прим.ред.) от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях», — заявил Лукашенко.

    Он подчеркнул, что подобное было после распада Советского Союза, когда республики Прибалтики вместе с Украиной и Белоруссией пытались создать Балто-Черноморский регион.

    Все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести

    Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии.

    Прибалтийские активисты запланировали провести акцию «живая цепь» 23 августа. Она начнется на Кафедральной площади Вильнюса. Участники намерены выстроиться вдоль трассы Минск до контрольно-пропускного пункта на границе между Литвой и Белоруссией. Таким образом жители прибалтийской республики намерены поддержать участников акций протестов в Белоруссии.

    Несанкционированные протесты начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Первые дни акции перерастали в беспорядки и противостояние с сотрудниками ОМОН.

    В результате правоохранители задержали более шести тысяч человек, несколько сотен участников, в том числе 120 сотрудников милиции, получили травмы. Как заявил сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, в больницах остаются 158 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.

    В минувшую пятницу задержанных начали отпускать из изоляторов. По данным Генеральной прокуратуры, под административным арестом остались 122 человека.

    С жалобами на необоснованное насилие со стороны силовых структур в Следственный комитет Белоруссии обратились более 700 человек. Более сотни жалоб поступило от сотрудников милиции — они обвинили участников несанкционированных акций в избиениях и повреждении имущества. Ведомство начало проверку по всем случаям.

    Сегодня рабочие крупных промышленных предприятий Белоруссии остановили работу и начали забастовку. Они потребовали прекратить насилие, наказать силовиков, избивавших граждан, а также отставки действующего президента страны и проведения новых выборов.

    Первоначально Лукашенко заявил, что нового голосования не будет. Однако после он не исключил проведения повторных выборов, но только после принятия новой Конституции.

    Новости SMI.FM