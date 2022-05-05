Лукашенко предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится с конфликту с НАТО, призвав Альянс не допустить этого. Глава республики сообщил об этом в интервью Associated Press.

«Он (Путин — прим. ред.), скорее всего, не хочет глобальной конфронтации с НАТО. Имейте это в виду и сделайте все, чтобы этого не случилось. В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также высказался о возможности применения ядерного оружия. Он отметил, что не знает, есть ли у России такие планы, предложив задать этот вопрос российским властям.

«Применение ядерного оружия недопустимо не только потому, что оно находится прямо перед нами (Белоруссией — прим. ред.). Мы не за океаном, как США. Это неприемлемо еще и потому, что это может сбить наш земной шар с орбиты — и он полетит неизвестно куда», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также высказал мнение, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией, передавал RT.