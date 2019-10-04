Лукашенко предложил Зеленскому делать ракеты вместе

По словам Лукашенко, отрасль ракетостроения в Белоруссии развивается. Но для страны это новый опыт, тогда как у Украины такое производство уже есть,

Лукашенко: белорусы и украинцы хорошо понимают друг друга Подробнее

«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4−5 лет. И денег меньше надо будет», — предложил Александр Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия в свою очередь готова создавать с Украиной совместные предприятия по гражданскому направлению: автомобили, трактора, грузовая техника. Минск готов пойти даже на включение в финансирование этих предприятий.

Лукашенко подчеркнул, что о конкретных решениях станет известно после встречи межправительственной комиссии, которая соберется в Киеве в ближайшее время.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Зеленского прошли в рамках II Форумf регионов Беларуси и Украины.