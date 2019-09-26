  • Лукашенко предложил ввести своих миротворцев в Донбасс

    26 сентября 2019, 11:32

    Алексей Сахаров

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести белорусских миротворцев в Донбасс, лишь бы прекратился вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. По словам белорусского лидера, он готов взять под контроль украино-российскую границу. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Лукашенко предложил ввести своих миротворцев в Донбасс

    «Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу, 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — заявил белорусский глава в ходе встречи с представителями украинских СМИ.

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    По словам Лукашенко, ввязываться в украинский конфликт он не собирался. Но Белоруссия ради достижения мира готова направить своих миротворцев — пограничников, войска, кого угодно. Если будет на то согласие всех сторон, граница, которая сейчас слабо контролируется, может быть взята под контроль белорусских военных.

    Глава Белоруссии подчеркнул, что он последовательно выступает за единую и неделимую Украину. Лукашенко заверил, что продолжит делать все от него зависящее ради достижения мира в Донбассе.

    Предложение Лукашенко прокомментировали в Кремле, сообщил «Интерфакс». Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва пока не знает отношения Киева к такой инициативе. Также неизвестно, что по этому поводу скажут в республиках Донбасса.

    «Это новое предложение. В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению», — сказал представитель Кремля.

    Во встрече с главой Белоруссии участвуют сотрудники информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», а также телеканалов «Украина», «112 Украина», «1+1» и газеты «Правительственный курьер», сообщил сайт белорусского агентства «БЕЛТА». В ходе встречи Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими историческими, духовными, семейными корнями, что не имеют права потерять это единство.