Лукашенко предложил ввести свободное перемещение между странами ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил дать возможность людям свободно передвигаться между государствами — членами ЕАЭС. С таким предложением он выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве ЕАЭС», — процитировало слова Лукашенко БелТА.

После он добавил, что при согласовании действий для свободного перемещениями между странами нужно учитывать меры для предотвращения новых вспышек ковида и других заболеваний.

В случае одобрения предложения Лукашенко россияне смогут путешествовать между Арменией, Белоруссией, Киргизией и Казахстаном свободно.

Ранее в России предложили создать цифровой проездной для международных полетов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Министерство транспорта РФ уже обсуждает этот вопрос с авиакомпаниями.

Сейчас на территории стран ЕАЭС работает приложение «Путешествую без COVID-19». Оно разработано для жителей стран Евразийского экономического союза для путешествия в условиях пандемии.