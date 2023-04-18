Важное 18 апреля 2023, 11:21 Лукашенко предложил свою помощь в восстановлении Донецка Президент Белоруссии Лукашенко предложил свою помощь в восстановлении Донецка РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным предложил помочь в восстановлении Донецка и нормализации жизни людей. Информация появилась на сайте белорусского президента.

Лукашенко отметил, что местным жителям тяжело жить под обстрелами, и задался вопросом, «что в этой ситуации Белоруссия может сделать для Донецка». Он подчеркнул, что работы по восстановлению столицы ДНР предстоит очень много. Нужно возрождать промышленные предприятия, сельское хозяйство, кормить людей.

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«Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что ждет от Пушилина «откровенного разговора» и обмена мнениями по этому вопросу. Александр Лукашенко заявил о своем желании «из первых уст» узнать о ситуации в ДНР.