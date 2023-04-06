Важное 06 апреля 2023, 14:58 Лукашенко предложил собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить» Президент Белоруссии Лукашенко предложил собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить» Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Все имеющееся в мире ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить». Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Павлу Зарубину. Последний опубликовал фрагмент разговора в своем Telegram-канале.

«Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. А пока мы делаем так, как делают они», — сказал Лукашенко.

Реклама

Он согласился с мнением своего французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что размещение одной страной ядерного оружия на территории другой недопустимо. Соединенные Штаты должны убрать его из других государств.

Белорусский президент прибыл в Москву накануне. По его словам, 5 апреля он обсудил с российским лидером «вопросы закрытого характера». Особое внимание политики уделили темам безопасности, развития обороны и ВПК Союзного государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Путин и Лукашенко в этим минуты принимают участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.