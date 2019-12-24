Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

«А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (оппозиция), — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси», — смеясь, предложил Лукашенко.

По его словам, Москва «прессует» Белоруссию, стремясь к интеграции, однако независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. Лукашенко высказал мнение о том, что Россия может оказаться втянута в военный конфликт. При этом он напомнил, что Минск поддержит Москву в случае угрозы со стороны западных стран.

На данный момент РФ и Белоруссия согласовывают «дорожные карты» по интеграции в рамках программы по созданию Союзного государства. После встречи лидеров стран 7 декабря несогласованными осталось 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции.

Все согласовано пока в области электроэнергетики и сотрудничества таможенных служб. К 1 июня следующего года предполагается подготовить все нормативные документы, состоящие из сотни актов и десятков межправсоглашений.