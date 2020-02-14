Лукашенко предложил России войти в состав Белоруссии. Да-да, не наоборот

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России войти в состав Белоруссии. Объединенное государство может возглавить белорусский глава. Впрочем, президенты еще два года назад договорились — политического объединения не будет.

«Мы два года назад условились: никакого вхождения Белоруссии в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно — если Россия вступит в состав Белоруссии, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко», — заявил белорусский глава. Его слова привело агентство «БЕЛТА».

По мнению Лукашенко, если бы вдруг россиянам предложили такую идею, они могли бы ее поддержать. Во всяком случае россияне ездят отдыхать в Белоруссию: им здесь нравится даже больше, чем дома, добавил Лукашенко.

«Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?» — задался вопросом белорусский лидер.

Он подчеркнул, что никогда не будет «последним» президентом независимой Белоруссии. Нужно думать о детях и оставить им самостоятельную страну.