23 июля 2023, 12:57
Лукашенко предложил России и Белоруссии положиться на самих себя в экономике
Лукашенко предложил Путину продумать экономический план с опорой на свои силы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил кабминам двух стран продумать экономический план с опорой на свои силы. Его слова привело БелТА.
«Хотел бы еще раз попросить, чтобы правительства России и Белоруссии продумали экономический план с опорой на собственные силы», — сказал белорусский лидер.
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По словам Лукашенко, у обеих стран достаточно ресурсов и «хватает мозгов».
Путин отметил, что все планы белорусско-российского сотрудничества успешно реализуются, причем гораздо лучшими темпами, чем ожидалось изначально.
Переговоры Путина и Лукашенко начались в воскресенье в Константиновском дворце в Стрельне. Лидеры стран обсудят интеграцию в рамках Союзного государства, темы безопасности и дальнейшее развитие экономических отношений государств.
Путин сообщал, что переговоры с белорусским коллегой могут растянуться на два дня.
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