Лукашенко предложил решение по дедолларизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «серьезное политическое решение» по дедолларизации. Об этом сообщило БелТА.

По данным сайта «Русская планета», он считает, что нужно прекратить использовать валюту во внутренней торговле углеводородами. Лукашенко считает, что это поспособствует развитию платежного пространства Высшего Евразийского экономического совета.

«Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами», — подчеркнул он.