Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной

Белоруссия хотела бы провести у себя Олимпиаду и уже начала строить необходимую инфраструктуру. При этом у России и Украины есть все объекты для соревнований, поэтому можно было бы провести игры совместно. Такое мнение выразил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», — цитирует БЕЛТА заявление Лукашенко.

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Он отметил, что Белоруссия уже построила некоторые необходимые здания. Для проведения соревнований осталось возвести сооружения для водных видов спорта и футбола.

«В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — пояснил лидер страны.

Белоруссия уже принимала на своей территории крупные международные соревнования. II Европейские игры 2019 проходили в Минске с 21 по 30 июня. На мероприятия приехали более 3,8 тысячи спортсменов из 50 стран Европы.