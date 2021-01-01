Лукашенко предложил «просто отправить 2020 год в историю»

«Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки», — сказал политик.

По его словам, перемены в стране должны быть результатом «просчитанной и продуманной эволюции».

Лукашенко рассказал, что в 2020 году республика сохранила продовольственную безопасность, «в то время, когда люди в богатых странах выстроились в километровые очереди за куском хлеба».

Кроме того, президент оценил роль «людей в погонах», которые «предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний».

Лукашенко также отметил работу врачей, учителей и инженеров.

«Благодаря неимоверным усилиям государства мы выстояли и обрели уверенность в завтрашнем дне. А главное — не оставили детей без будущего!» — подчеркнул политик.