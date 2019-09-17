Лукашенко предложил привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе
Такое заявление глава государства сделал во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске. Об этом сообщило РИА «Новости».
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«Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что если у переговорщиков ничего не получается, то нужно подключать новые силы, которые привнесут в процесс новые идеи. Лукашенко назвал данный стратегию азбукой дипломатии.
Хейл отреагировал на это заявление своего собеседника сообщением о том, что после окончания переговоров стороны объявят о взаимном возвращении послов.
Американский посол покинул Минск еще в 2008 году после того, как белорусские власти отозвали из Вашингтона своего дипломата для консультации после введения Соединенными Штатами санкций против страны.