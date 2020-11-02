Лукашенко предложил помочь Макрону помириться с мусульманами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему французскому коллеге помощь в диалоге с мусульманами. Он подчеркнул, что никогда не имел с ними проблем в республике и рассказал о своих «очень добрых отношениях» с представителями этой религии.

Об этом он заявил на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Слова Лукашенко процитировало БелТА.

Президент республики отметил, что мусульмане никогда не создавали проблем Белоруссии. Более того, они постоянно участвовали в выборах и поддерживали власть, в том числе — голосовали за Лукашенко.

«Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения», — подчеркнул глава республики.

Он также подчеркнул, что власти Белоруссии никогда не позволят себе «бросать камни в верующих», а также считают категорически неприемлемым вмешиваться в их чувства. Лукашенко отметил, что продолжает придерживаться своей позиции: каждый человек сам должен найти свой путь к храму.