Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию

Лукашенко готов передать часть президентских полномочий Всебелорусскому народному собранию и сделать его конституционным органом. В будущем собрание может контролировать главные направления развития Белоруссии.

«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать», — приводит БелТА слова лидера республики Александра Лукашенко.

Он подчеркнул, что собрание как конституционный орган будет выступать от имени народа и трудовых коллективов и избавит страну от бардака. Лукашенко сообщил, что повестку Всебелорусского народного собрания сформируют после рождественских праздников. Президент Белоруссии предложил избирать делегатов на пятилетний срок и повысить их роль и статус.

Всебелорусское народное собрание проходит в Минске каждые пять лет с 1996 года. В мероприятии принимают участие члены правительства, руководители и работниуи предприятий, деятели науки и культуры. Делегаты оценивают работу власти и определяют план экономического и социального развития страны на пятилетку.

Накануне Лукашенко на совещании по работе экономики в 2020 году заявил о необходимости перераспределения полномочий, пишет RT.