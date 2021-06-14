Лукашенко предложил обучать студентов стрельбе на случай войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал обучать население республики, в том числе студентов, обращаться со стрелковым оружием на случай войны. Об этом сообщило БелТА.

Лукашенко отметил, что никто не может гарантировать, что в мире не начнется война.

«Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», — сказал глава республики.

Президент Белоруссии в ходе посещения производственно-технического кластера «Устье» отметил, что обучать навыкам обращения со стрелковым оружием нужно не только тех, кто проходит подготовку в армии, но также «студентов и прочих», кто не подпадает под призыв.

«Собрать, разобрать автомат, стрельнуть. Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — сказал Лукашенко.

Ранее 12 июня белорусский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Лукашенко выразил уверенность, что отношения двух стран обязательно будут развиваться и получат новые направления для сотрудничества.