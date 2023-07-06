Мир 06 июля 2023, 12:03 Лукашенко предложил начать переговоры по Украине без всяких условий Лукашенко предложить провести переговоры по Украине без предварительных условий Пресс-служба Президента Республики Беларусь

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Пришло время начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине без всяких условий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.

«Уже много плохого сделали, пора остановиться. Но может быть и еще хуже. Поэтому нужно сесть за стол переговоров, надо остановиться сейчас. Без каких-то предварительных условий. Нужно все решить в переговорах», — сказал он.

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Лукашенко отметил, что возможность начать диалог стороны пока что не утратили.

«Одуматься нужно. Пока на столе целый пакет вопросов, по которым можно говорить. Завтра это станет невозможно. Ситуация изменится после так называемого контрнаступа. Тогда неизвестно, кто захочет говорить с Украиной», — добавил белорусский лидер.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов не исключил возможное участие Лукашенко в переговорном процессе с Россией.