Лукашенко предложил белорусам пройтись босиком по росе

Гражданам Белоруссии нужно изменить свой образ жизни и быть ближе к земле. Тогда они будут здоровее и лучше себя чувствовать. Об этом заявил в беседе с активистами Гомельской области президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что владельцы приусадебных участков летом должны приезжать в отпуска именно туда.

«Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо», — привело слова белорусского лидера агентство «БелТа».

По словам Лукашенко, прогулка по росе голыми ногами — это самое лучшее лекарство. Он отметил, что белорусам нельзя бросать землю, так как это приведет к бедности и смерти.

Кроме того глава государства осудил тех, кто отправился отдыхать на заграничные курорты. Он напомнил, что пандемия в мире далеко не закончилась. Лукашенко заявил, что никто не будет удерживать потенциальных туристов, но после возвращения их ждет карантин в 10 дней за свой счет.

«Я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь», — призвал он граждан.

По словам Лукашенко, сам он проведет свой отпуск в Белоруссии.