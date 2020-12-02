Лукашенко пожаловался на увеличение числа военных США у границ стран ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен присутствием США у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он считает, что это может привести к новой гонке вооружений.

«Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы», — заявил Александр Лукашенко на онлайн-саммите стран ОДКБ, который транслировался на телеканале «Россия 24».

В первую очередь, по словам президента Белоруссии, опасность вызывает размещение дополнительного американского контингента и ее планы по созданию новых объектов военной инфраструктуры на территории Польши.

При этом Лукашенко намекает, что в опасности национальные интересы не только Белоруссии, но и других стран ОДКБ.

«В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена», — заявил президент Белоруссии.