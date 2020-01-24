Лукашенко пожаловался на поставившую Белоруссию «раком» Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что в отношениях с Россией между странами нет справедливости. Он подчеркнул, что Москва поставляет Минску нефть по ценам выше внутрироссийских.

О своих претензиях Лукашенко сообщил во время рабочего визита в Шклов. Главной проблемой он считает конфликт из-за поставок энергоресурсов, сообщил канал СТВ.

Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом, у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. Александр Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский президент посоветовал больше не быть «белыми и пушистыми». Он подчеркнул, что нужно «чего бы это не стоило» защитить интересы государства и народа. Лукашенко напомнил, что уже «некуда девать продукты питания» и лес. В то же время, в сфере деревообработки в стране работают иностранные компании.

«Надо работать на страну, а потом на другие страны. Это я публично предупреждаю, это всех касается. Слишком „порядочные“ стали», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия суверенная и независимая страна, которой он не даст раствориться даже в братской России.