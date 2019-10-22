Лукашенко пожаловался на нестабильность у границ Белоруссии
Напряженность во всем мире усиливается «не по дням, а буквально по часам». А это отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.
«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности», — заявил Лукашенко.
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В связи с этим он призвал военнослужащих сделать все, чтобы даже не давать повода «деструктивным силам разрушить мир».
Президент отметил важную роль сотрудников Службы безопасности в обеспечении мира внутри страны и в защите Белоруссии от агрессии, отметил сайт RT. Сотрудники СБП должны максимально использовать свой интеллектуальный потенциал, просчитывать всевозможные варианты и действовать на опережение. Помимо этого, им стоит превратиться в непреодолимую стену на пути любой угрозы и защищать жизни граждан.
Торжественное мероприятие прошло во Дворце Независимости накануне 25-летия Службы безопасности Президента. Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения. Он вручил государственные награды нескольким военнослужащим Службы безопасности Президента, а также погоны старшему офицерскому составу СБП.