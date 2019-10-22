  • Лукашенко пожаловался на нестабильность у границ Белоруссии

    22 октября 2019, 15:20

    Алена Макаренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на обострение обстановки недалеко от государственных границ. Об этом он рассказал во время церемонии вручения государственных наград военнослужащим Службы безопасности Белоруссии (СПБ), сообщили в пресс-службе администрации президента.

    Напряженность во всем мире усиливается «не по дням, а буквально по часам». А это отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.

    «Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности», — заявил Лукашенко.

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    В связи с этим он призвал военнослужащих сделать все, чтобы даже не давать повода «деструктивным силам разрушить мир».

    Президент отметил важную роль сотрудников Службы безопасности в обеспечении мира внутри страны и в защите Белоруссии от агрессии, отметил сайт RT. Сотрудники СБП должны максимально использовать свой интеллектуальный потенциал, просчитывать всевозможные варианты и действовать на опережение. Помимо этого, им стоит превратиться в непреодолимую стену на пути любой угрозы и защищать жизни граждан.

    Торжественное мероприятие прошло во Дворце Независимости накануне 25-летия Службы безопасности Президента. Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения. Он вручил государственные награды нескольким военнослужащим Службы безопасности Президента, а также погоны старшему офицерскому составу СБП.