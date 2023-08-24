Мир 24 августа 2023, 10:39 Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Президент Белоруссии Лукашенко поздравил украинцев с их Днем независимости Официальный сайт президента Украины

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Белорусский президент Александр Лукашенко направил поздравление гражданам Украины в связи с Днем независимости. Он заявил, что Белоруссия может и готова «сделать все и даже больше» для прекращения конфликта. Эти слова появились на официальном сайте главы государства.

По его словам, Белоруссия и Украина получили независимость более 30 лет назад. Оба государства выбрали векторы для самостоятельного развития, строительства будущего. Власти обеих стран должны создать «безопасные возможности» для достойного сосуществования в регионе.

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«Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что белорусы и украинцы веками жили в уважении и согласии. Народы вместе боролись с фашизмом и восстанавливали СССР после окончания Великой Отечественной войны.

Украина отмечает День независимости каждый год 24 августа. Подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики перешли в четверг на усиленный режим работы в связи с праздником.