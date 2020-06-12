Лукашенко поздравил Путина с Днем России
«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции», — говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое опубликовал его сайт.
Глава Белоруссии подчеркнул, что в республике «с уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния».
Лукашенко заявил, что конструктивный диалог между Россией и Белоруссией, на основе интересов жителей двух стран, укрепит стабильность и безопасность.
Белорусский президент поздравил с праздником премьер-министра России Михаила Мишустина, главу Совфеда Валентину Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
День России стал государственным праздником в 1994 году. В этот день в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете России. Отмечают праздник с 1992 года.