    12 июня 2020, 11:41

    Лукашенко поздравил Путина с Днем России

    Андрей Иванов

    Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России. Белорусский лидер отметил созидательный труд братского народа в создании сильной и процветающей страны.
    Лукашенко поздравил Путина с Днем России

    «Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции», — говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое опубликовал его сайт.

    Глава Белоруссии подчеркнул, что в республике «с уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния».

    Лукашенко заявил, что конструктивный диалог между Россией и Белоруссией, на основе интересов жителей двух стран, укрепит стабильность и безопасность.

    Белорусский президент поздравил с праздником премьер-министра России Михаила Мишустина, главу Совфеда Валентину Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

    День России стал государственным праздником в 1994 году. В этот день в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете России. Отмечают праздник с 1992 года.