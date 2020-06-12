Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России. Белорусский лидер отметил созидательный труд братского народа в создании сильной и процветающей страны.

«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции», — говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое опубликовал его сайт.

Глава Белоруссии подчеркнул, что в республике «с уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния».

Лукашенко заявил, что конструктивный диалог между Россией и Белоруссией, на основе интересов жителей двух стран, укрепит стабильность и безопасность.

Белорусский президент поздравил с праздником премьер-министра России Михаила Мишустина, главу Совфеда Валентину Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

День России стал государственным праздником в 1994 году. В этот день в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете России. Отмечают праздник с 1992 года.