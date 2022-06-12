Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину в связи с Днем России. Послание Лукашенко опубликовано на его официальном сайте.

«Россия успешно реализует поставленные планы по социально-экономическому развитию, уверенно защищает собственные национальные интересы», — заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что достойными ответами России на недружественные действия стали высокий уровень доверия к проводимому страной курсу, высокая сплоченность, поддержка и патриотизм.

«Россияне преодолеют все испытания и трудности, как это было неоднократно в истории», — продолжил белорусский президент.

Лукашенко выразил уверенность, что партнерство Белоруссии и России полностью отвечает интересам народов обеих стран.

Также поздравительные телеграммы получили председатель Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку российскому народу.