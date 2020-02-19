Лукашенко поздравил композитора Антонова с 75-летием

По информации «Газеты.ru», Лукашенко обратил внимание на преданность искусству и природный дар Антонова.

«Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства», — добавил президент.

По мнению главы Белоруссии, творчество артиста поможет укрепить дружбу с Россией.