    19 февраля 2020, 12:30

    Лукашенко поздравил композитора Антонова с 75-летием

    Ольга Ситникова

    Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил с юбилеем советского и российского композитора, эстрадного певца Юрия Антонова. Сегодня он отмечает 75 лет. Об этом сообщила «Российская газета».

    По информации «Газеты.ru», Лукашенко обратил внимание на преданность искусству и природный дар Антонова.

    «Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства», — добавил президент.

    По мнению главы Белоруссии, творчество артиста поможет укрепить дружбу с Россией.