Лукашенко поздравил композитора Антонова с 75-летием
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил с юбилеем советского и российского композитора, эстрадного певца Юрия Антонова. Сегодня он отмечает 75 лет. Об этом сообщила «Российская газета».
По информации «Газеты.ru», Лукашенко обратил внимание на преданность искусству и природный дар Антонова.
«Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства», — добавил президент.
По мнению главы Белоруссии, творчество артиста поможет укрепить дружбу с Россией.