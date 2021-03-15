Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции и объяснил, каким должен быть закон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции. Он заявил, что главный закон страны должен отражать стремление народа к сплоченности, общественному согласию и взаимопониманию.

Именно это, по мнению Лукашенко, должно стать главным ориентиром в достижении намеченных целей для белорусов. Поздравление президента опубликовано на сайте правительства страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что принятая в 1994 году Конституция закрепила историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать справедливое общество, в котором каждому человеку и семье даны равные возможности, а государство гарантирует социальную защиту.

«Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений», — говорится в поздравлении.

Конституцию в Белоруссии приняли 15 марта 1994 года. В ней учредили должность президента, так как до этого времени страна была парламентской. Первые изменения, расширяющие возможности главы государства, в основной закон страны внесли на первом референдуме в год его принятия. Тогда же русский язык получил наравне с белорусском статус государственного, у страны появились новые герб и флаг. В 2004 году отменили норму, устанавливающую предел на количество сроков.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, Лукашенко вновь заявил о необходимости изменений в Конституции.